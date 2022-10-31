Путин, Пашинян и Алиев начали трёхсторонние переговоры по Карабаху в Сочи

Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян начали трёхсторонние переговоры в Сочи по вопросу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Мир на краю пропасти: Что обсудят в Сочи Путин, Пашинян и Алиев

Ранее сегодня Путин тет-а-тет встретился в Сочи с Пашиняном, а позже и с его азербайджанским коллегой Алиевым. С Пашиняном в Россию также прилетели вице-премьер Мгер Григорян, глава МИД Арарат Мирзоян и секретарь Совбеза Армен Григорян.