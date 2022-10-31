В США приветствуют планы России передать 500 тысяч тонн зерна бедным странам

США поприветствуют возможную передачу Россией 500 тысяч тонн зерна нуждающимся странам, заявил заместитель постоянного представителя страны при ООН Джеффри де Лаурентис. Вместе с тем он указал на то, что такой поступок не может оправдать блокировку украинского экспорта.

"Как мы понимаем, российские власти объявили о намерении передать 500 тысяч тонн зерновых нуждающимся странам. Мы бы приветствовали такой шаг, хотя он и сильно запоздал, но цена за это не должна заключаться в блокировке гораздо больших объёмов продовольственного экспорта с Украины", — заявил дипломат.