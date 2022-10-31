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31 октября, 16:44

Небензя: Договорённости по вывозу украинского зерна не должны выполняться без России

Достигнутые летом договорённости по вывозу украинского зерна по Чёрному морю не должны выполняться без участия РФ. Такое мнение в ходе заседания Совбеза ООН выразил постпред России при организации Василий Небензя.

"Исходим из того, что заключённая между Россией, Турцией и Украиной при заверении ООН 22 июля "черноморская инициатива" без нас выполняться не должна, а принятые без нашего участия решения и меры ни к чему нас не обязывают", заявил дипломат.

Голодным достались крохи: Куда с Украины поставляется зерно на самом деле

Голодным достались крохи: Куда с Украины поставляется зерно на самом деле

Лайф писал, что 29 октября Минобороны РФ заявило, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке. Решение об этом было принято после недавней атаки на базу ЧФ России в Крыму.

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Матвей Шандрыголов

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