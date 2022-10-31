Небензя: Договорённости по вывозу украинского зерна не должны выполняться без России
Достигнутые летом договорённости по вывозу украинского зерна по Чёрному морю не должны выполняться без участия РФ. Такое мнение в ходе заседания Совбеза ООН выразил постпред России при организации Василий Небензя.
"Исходим из того, что заключённая между Россией, Турцией и Украиной при заверении ООН 22 июля "черноморская инициатива" без нас выполняться не должна, а принятые без нашего участия решения и меры ни к чему нас не обязывают", — заявил дипломат.
Лайф писал, что 29 октября Минобороны РФ заявило, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке. Решение об этом было принято после недавней атаки на базу ЧФ России в Крыму.
Новости
Появилось видео с места падения вертолёта Ми-8 ВВС Украины под Константиновкой
сегодня в 16:42
На Ямале пилот гражданского Ми-8 поссорился с авиатехником и пытался сбить его на вертолёте
сегодня в 16:39
Чтобы уберечь детей от информационного "обжорства", взрослым посоветовали начать с себя
сегодня в 16:37
Shutterstock