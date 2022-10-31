Небензя: Договорённости по вывозу украинского зерна не должны выполняться без России

Достигнутые летом договорённости по вывозу украинского зерна по Чёрному морю не должны выполняться без участия РФ. Такое мнение в ходе заседания Совбеза ООН выразил постпред России при организации Василий Небензя.

"Исходим из того, что заключённая между Россией, Турцией и Украиной при заверении ООН 22 июля "черноморская инициатива" без нас выполняться не должна, а принятые без нашего участия решения и меры ни к чему нас не обязывают", — заявил дипломат.