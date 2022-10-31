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31 октября, 16:42

Появилось видео с места падения вертолёта Ми-8 ВВС Украины под Константиновкой

Вертолёт Ми-8 ВВС Украины разбился в районе Константиновки в ДНР

В районе населённого пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) разбился военный вертолёт Ми-8 Вооружённых сил Украины (ВСУ). В соцсетях местные жители публикуют кадры с места происшествия.

Дым после падения вертолёта Ми-8 ВСУ. Видео © t.me / Типичная Константиновка

На кадрах видно, что машина полностью уничтожена. При этом не сообщается, что стало причиной аварии. По некоторым данным, обошлось без погибших, члены экипажа были на скорой помощи доставлены в местные медучреждения.

Обломки вертолёта Ми-8 ВСУ. Фото © t.me / Типичная Константиновка

Обломки вертолёта Ми-8 ВСУ. Фото © t.me / Типичная Константиновка

Украинский вертолёт Ми-8 сбит над селом Новотроицкое

Украинский вертолёт Ми-8 сбит над селом Новотроицкое

Ранее Лайф сообщал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили два украинских вертолёта Ми-8 и самолёт Су-25 в Донецкой Народной Республике.

Обложка ©

t.me / Типичная Константиновка

Артур Белкин
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