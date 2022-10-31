Появилось видео с места падения вертолёта Ми-8 ВВС Украины под Константиновкой
Вертолёт Ми-8 ВВС Украины разбился в районе Константиновки в ДНР
В районе населённого пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) разбился военный вертолёт Ми-8 Вооружённых сил Украины (ВСУ). В соцсетях местные жители публикуют кадры с места происшествия.
Дым после падения вертолёта Ми-8 ВСУ. Видео © t.me / Типичная Константиновка
На кадрах видно, что машина полностью уничтожена. При этом не сообщается, что стало причиной аварии. По некоторым данным, обошлось без погибших, члены экипажа были на скорой помощи доставлены в местные медучреждения.
Обломки вертолёта Ми-8 ВСУ. Фото © t.me / Типичная Константиновка
Ранее Лайф сообщал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили два украинских вертолёта Ми-8 и самолёт Су-25 в Донецкой Народной Республике.
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