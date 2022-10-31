Появилось видео с места падения вертолёта Ми-8 ВВС Украины под Константиновкой

В районе населённого пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) разбился военный вертолёт Ми-8 Вооружённых сил Украины (ВСУ). В соцсетях местные жители публикуют кадры с места происшествия.

На кадрах видно, что машина полностью уничтожена. При этом не сообщается, что стало причиной аварии. По некоторым данным, обошлось без погибших, члены экипажа были на скорой помощи доставлены в местные медучреждения.