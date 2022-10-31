Чтобы уберечь детей от информационного "обжорства", взрослым посоветовали начать с себя

Чтобы уберечь детей от деструктивного контента, важно, чтобы сами взрослые не поддавались информационной панике. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил координатор проекта "Приложение "Заступник", эксперт по безопасности в Сети Александр Петрухин.

Он отметил, что информационное "обжорство" — это потребительская привычка, сформированная старшим поколением. Дети в данном случае лишь копируют модель поведения родителей, поэтому для развития критического мышления и цифровой грамотности у подрастающего поколения взрослым придётся начинать с самих себя.

"Давайте разберём самое простое рекламное воздействие или эффект от рекламы. Есть два ключевых эффекта: запоминаемость и узнаваемость, которые достигаются за счёт показа рекламного объявления в различных каналах не менее 8–10 раз. Так устроен мозг: ты впитываешь и запоминаешь, казалось бы, что тебе не нужно, а потом в подходящей ситуации всплывает то самое название бренда. "Вы ещё кипятите?", "Какой шампунь против перхоти номер 1?". Аналогично работает и долгий просмотр деструктивного контента. Он влияет на сознание и прежде всего на подсознание ребёнка, оно впитывает как губка всё подряд. Далее в мыслях, а потом в реальной жизни используются увиденные примеры, всплывают модели поведения, ребёнок, грубо говоря, "прошивается", — объясняет собеседник Лайфа.

Сегодня общественные организации и власти активно запускают и проводят уроки по цифровой грамотности для взрослых и детей, а также онлайн-марафоны. Ежегодно в России проводятся различные мероприятия на тему защиты детей в Сети. Такая комплексная просветительская работа с родителями и детьми, по мнению Петрухина, должна дать свои плоды. При этом очень важно, чтобы родители не пытались прятаться от ребёнка за гаджетом, ведь цифровая безопасность — это такая же безопасность, как и физическая, а противостоять угрозам приходится не цифровым, а вполне реальным.

Собеседник Лайфа отметил ведущую роль государства в вопросах цифрового просвещения и создания контента, который позволит вытеснить деструктивные формы. Не так давно президент России Владимир Путин поручил выделять по 3,9 млрд рублей в год на патриотический детский цифровой контент. По мнению эксперта, это очень мощный и правильный шаг в сторону безопасности детей.

"Что касается YouTube, то здесь, конечно же, должны работать внутренние алгоритмы, которые вылавливают деструктивный контент. Ответственность тут, безусловно, лежит на самой площадке. Но очень важно, чтобы родители доносили детям с раннего возраста, что Интернет — это не совсем безопасное пространство, в котором есть и полезные вещи, и откровенно вредные", — заключил координатор проекта "Приложение "Заступник".