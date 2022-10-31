Россия и Белоруссия договорились создать центры совместной подготовки военных

Россия и Белоруссия решили заключить соглашение о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. Об этом сообщается на официальном портале белорусского лидера Александра Лукашенко.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с РФ о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих ВС. Соответствующий указ глава государства подписал 31 октября", — сказано в сообщении.