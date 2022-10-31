Россия и Белоруссия договорились создать центры совместной подготовки военных
Россия и Белоруссия решили заключить соглашение о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. Об этом сообщается на официальном портале белорусского лидера Александра Лукашенко.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с РФ о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих ВС. Соответствующий указ глава государства подписал 31 октября", — сказано в сообщении.
Проект документа был одобрен в качестве основы для проведения переговоров.
Напомним, 10 октября Россия и Белоруссия договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск из-за обострения на западных границах Союзного государства. Общее количество российских военнослужащих в этом объединении составляет чуть менее девяти тысяч человек.
ТАСС / Пётр Ковалёв