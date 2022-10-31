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31 октября, 16:15

Россия и Белоруссия договорились создать центры совместной подготовки военных

Россия и Белоруссия решили заключить соглашение о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. Об этом сообщается на официальном портале белорусского лидера Александра Лукашенко.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с РФ о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих ВС. Соответствующий указ глава государства подписал 31 октября", — сказано в сообщении.

Проект документа был одобрен в качестве основы для проведения переговоров.

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ВСУ нарастили группировку войск в районе границ с Белоруссией

Напомним, 10 октября Россия и Белоруссия договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск из-за обострения на западных границах Союзного государства. Общее количество российских военнослужащих в этом объединении составляет чуть менее девяти тысяч человек.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Артур Белкин

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