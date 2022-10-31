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31 октября, 16:09

Российский художник рассказал, как и зачем стилизует культовые советские фильмы под аниме

Художник Грозов рассказал, как и зачем стилизует культовые советские фильмы под аниме

<p>Одна из работ художника. Фото © <a href="https://vk.com/public.ahriman?z=photo-174476437_457273763/wall-44180355_77132" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / Дмитрий Грозов</a></p>

Одна из работ художника. Фото © VK / Дмитрий Грозов

Художник Дмитрий Грозов в свободное от основной работы время занимается стилизацией кадров из советских фильмов под аниме — жанр японской мультипликации. В разговоре с газетой "Петербургский дневник" он заявил, что это его личный проект, в котором ему по большей части никто не помогает. При этом ряд последних работ он делал для телеканалов "Мосфильм. Золотая коллекция" и FAN. Речь идёт, например, о сцене со стоящим в ванной Ипполитом из "Иронии судьбы".

Одна из работ художника. Фото © VK / Дмитрий Грозов

Одна из работ художника. Фото © VK / Дмитрий Грозов

Полноценных ремейков советской классики Грозов не планирует из-за сложности процесса. По его словам, полнометражная работа в таком стиле займёт у профессиональной команды годы. При этом его хобби является лишь данью уважения и не нарушает ничьи авторские права.

"Создатели фильмов, артисты, спортсмены и музыканты, которых я рисовал, обычно пишут кучу приятных отзывов, постят в своих соцсетях мои работы. Многих любимых советских актёров уже нет в живых, но слышать от их друзей и родных добрые слова всё равно безумно приятно. Хочется думать, что и самим артистам это понравилось бы не меньше!" добавил он.

Ранее Лайф писал, что петербургский художник воссоздал портрет президента России Владимира Путина со щенком, сделав работу больше. По его словам, это отражает рост территории России.

Матвей Шандрыголов

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