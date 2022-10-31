Российский художник рассказал, как и зачем стилизует культовые советские фильмы под аниме
Художник Грозов рассказал, как и зачем стилизует культовые советские фильмы под аниме
Художник Дмитрий Грозов в свободное от основной работы время занимается стилизацией кадров из советских фильмов под аниме — жанр японской мультипликации. В разговоре с газетой "Петербургский дневник" он заявил, что это его личный проект, в котором ему по большей части никто не помогает. При этом ряд последних работ он делал для телеканалов "Мосфильм. Золотая коллекция" и FAN. Речь идёт, например, о сцене со стоящим в ванной Ипполитом из "Иронии судьбы".
Полноценных ремейков советской классики Грозов не планирует из-за сложности процесса. По его словам, полнометражная работа в таком стиле займёт у профессиональной команды годы. При этом его хобби является лишь данью уважения и не нарушает ничьи авторские права.
"Создатели фильмов, артисты, спортсмены и музыканты, которых я рисовал, обычно пишут кучу приятных отзывов, постят в своих соцсетях мои работы. Многих любимых советских актёров уже нет в живых, но слышать от их друзей и родных добрые слова всё равно безумно приятно. Хочется думать, что и самим артистам это понравилось бы не меньше!" — добавил он.
Ранее Лайф писал, что петербургский художник воссоздал портрет президента России Владимира Путина со щенком, сделав работу больше. По его словам, это отражает рост территории России.