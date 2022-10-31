Украина требует исключить РФС из ФИФА и УЕФА

Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовала от Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключить Российский футбольный союз (РФС) из состава организаций. Об этом сообщается на сайте УАФ.

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Напомним, Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области будут интегрированы в регулярные чемпионаты по футболу. Правительство РФ договорилось об этом с Российским футбольным союзом.