Шойгу обсудил с министром обороны Турции выход России из зерновой сделки
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обсудил по телефону с турецким коллегой Хулуси Акаром отказ Москвы от участия в зерновой сделке из-за атаки беспилотников на корабли Черноморского флота.
"Обсуждены вопросы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках "черноморской зерновой инициативы", — говорится в заявлении Минобороны РФ, остальные детали переговоров не уточняются.
Напомним, 29 октября в Минобороны сообщили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке, позже эту информацию подтвердили в МИД РФ. Такое решение было принято после атаки дронов в акватории Севастопольской бухты на российские корабли Черноморского флота, которые обеспечивали безопасность вывоза сельхозкультур с Украины. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Кремле заявили, что не оставят без поддержки страны Африки в зерновом вопросе.
Getty Images / Resul Rehimov / Anadolu Agency / Arif Akdogan