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31 октября, 15:50

Шойгу обсудил с министром обороны Турции выход России из зерновой сделки

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обсудил по телефону с турецким коллегой Хулуси Акаром отказ Москвы от участия в зерновой сделке из-за атаки беспилотников на корабли Черноморского флота.

"Обсуждены вопросы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках "черноморской зерновой инициативы", говорится в заявлении Минобороны РФ, остальные детали переговоров не уточняются.

Первое судно пропустили по зерновому коридору после выхода России из сделки

Первое судно пропустили по зерновому коридору после выхода России из сделки

Напомним, 29 октября в Минобороны сообщили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке, позже эту информацию подтвердили в МИД РФ. Такое решение было принято после атаки дронов в акватории Севастопольской бухты на российские корабли Черноморского флота, которые обеспечивали безопасность вывоза сельхозкультур с Украины. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Кремле заявили, что не оставят без поддержки страны Африки в зерновом вопросе.

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Getty Images / Resul Rehimov / Anadolu Agency / Arif Akdogan

Татьяна Миссуми

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