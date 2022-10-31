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31 октября, 15:40

Число погибших в смертельной давке в Сеуле достигло 155

Число погибших в результате страшной давки в центре Сеула возросло до 155 человек, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на официальные власти.

По данным источника, также 122 человека получили лёгкие травмы, тогда как ещё 30 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

24-летний актёр и певец к-pop Ли Джихан погиб в смертельной давке в Сеуле

24-летний актёр и певец к-pop Ли Джихан погиб в смертельной давке в Сеуле

Напомним, трагедия в Южной Корее произошла на улице Итхэвон в центре Сеула во время гуляний по случаю Хэллоуина вечером 29 октября. В числе жертв граждане Ирана, Китая, Норвегии, Узбекистана и других государств, всего скончалось 22 иностранца. Сообщалось о гибели трёх россиянок, однако позже их количество увеличилось до четырёх. В связи с произошедшим в стране объявили национальный траур. Президент РФ Владимир Путин направил президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю соболезнования.

Обложка ©

Getty Images / Сhris Jung / NurPhoto

Артур Белкин

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