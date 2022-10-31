Алиев: Азербайджан выдвинул пять принципов для нормализации отношений с Арменией

Баку предложил Еревану пять основных принципов, благодаря которым возможно нормализовать отношения между сторонами. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

"Азербайджан относительно недавно выдвинул пять основных принципов, на которых отношения между Азербайджаном и Арменией должны быть нормализованы. Точнее, фундаментальные принципы международного права. Думаю, на этой основе можно достичь нормализации. Карабахский конфликт — это уже история. Он был решён два года назад", — заявил Алиев.

По словам президента Азербайджана, в вопросе решения конфликта в Нагорном Карабахе "решать нечего", тогда как нормализация отношений Баку и Еревана требует серьёзных шагов, которые необходимо обсудить.