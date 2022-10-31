В Париже экоактивист привязал себя к французскому флагу на крыше Пантеона

Экологический активист группы Last Renovation забрался на крышу Пантеона в Париже, приспустил французский флаг и привязал себя к стойке. Таким образом он хотел подчеркнуть серьёзность и опасность, с которой сталкивается население из-за бездействия правительства страны в борьбе с изменением климата.

Экоактивист привязал себя к французскому флагу на крыше Пантеона. Видео © Twitter / ne23614114

"Я приспускаю флаг сегодня в знак того, что мы все должны быть в трауре по тем, кто уже погиб за все прошедшие годы из-за наводнений, пожаров, голода, всех следствий климатических изменений", — написал экоактивист в своих соцсетях.