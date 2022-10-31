В Париже экоактивист привязал себя к французскому флагу на крыше Пантеона
Экоактивист привязал себя к французскому флагу на крыше Пантеона. Обложка © Twitter / Europhobe
Экологический активист группы Last Renovation забрался на крышу Пантеона в Париже, приспустил французский флаг и привязал себя к стойке. Таким образом он хотел подчеркнуть серьёзность и опасность, с которой сталкивается население из-за бездействия правительства страны в борьбе с изменением климата.
Экоактивист привязал себя к французскому флагу на крыше Пантеона. Видео © Twitter / ne23614114
"Я приспускаю флаг сегодня в знак того, что мы все должны быть в трауре по тем, кто уже погиб за все прошедшие годы из-за наводнений, пожаров, голода, всех следствий климатических изменений", — написал экоактивист в своих соцсетях.
Кстати, сегодня это уже не первая акция. Так, активисты нашумевшего экологического движения Just Stop Oil облили краской здания МВД, Банка Англии, MI5 и медиахолдинга News Corp в Лондоне, а участники радикального экологического движения Letzte Generation приклеили себя к скелету динозавра в Берлинском музее естественной истории, заявив, что люди вымрут, как древние животные, потому что якобы не заботятся о природе.
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