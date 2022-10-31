Рогов: В Запорожье действует более 7 тысяч грузинских, польских и чеченских бойцов

На территории находящегося под контролем Украины города Запорожье действуют более семи тысяч наёмников из Польши, Грузии, а также чеченские боевики. Об этом ТАСС рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Если говорить конкретно по этим категориям, их больше семи тысяч. Чеченские боевики, поляки и грузины начали выстраивать взаимодействие. Сейчас в Запорожье доминируют так называемые шайтаны, чеченские боевики, которые против России выступают", — заявил Рогов.

Он также заметил, что присутствующих в городе наёмников можно разделить на три большие этнические группы. Кроме того, нередко встречаются бойцы батальона "Кракен".