Депутаты "Единой России" от Петербурга выступили в защиту доходов городского бюджета
Единороссы Боярский, Романов, Цед и другие просят Мишустина компенсировать потенциальные потери бюджета Санкт-Петербурга
Депутаты "Единой России", представляющие в Госдуме Санкт-Петербург, обратились к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой компенсировать потенциальные потери городского бюджета. Речь идёт о вступающем в силу с 2023 года новом порядке распределения между российскими регионами доходов от налога на прибыль.
Свои подписи под обращением к премьер-министру поставили депутаты Сергей Боярский, Михаил Романов, Николай Цед, Александр Тетердинко, Юрий Петров и Виталий Милонов. Народные избранники считают, что изменения в налоговом законодательстве станут причиной многомиллиардных убытков, которые понесёт петербургский бюджет.
Фото © spb.er.ru
С нового года, отметили парламентарии, будет ликвидирован институт консолидированных групп налогоплательщиков. В результате Санкт-Петербург потеряет большую часть налога на прибыль от деятельности организаций, входящих в КГН. В Северной столице зарегистрировано несколько таких групп, крупнейшая из которых включает в себя структуры ПАО "Газпром".
Михаил Романов. Фото © spb.er.ru
"Сегодня бюджет Санкт-Петербурга превышает триллион рублей. И мы все этому очень радовались, надеясь на то, что это позволит городу не только компенсировать свои расходы на уровень инфляции и решать текущие проблемы, но и развиваться, создавать новые инфраструктурные проекты, формировать городскую среду будущего. Кстати, многие из таких уже реализованных проектов, имеющих высокое социальное значение, стали реальностью благодаря участию "Газпрома" в жизни города. Теперь, получается, было хорошо, жаль, что не долго", — отметил депутат Михаил Романов.
Представитель "Единой России" подчеркнул, что из-за снижения доходов возникнут сложности во многих сферах — от развития транспортной инфраструктуры до расселения коммуналок.
"Мы просим Правительство России найти возможность сделать исключение для Санкт-Петербурга как города федерального значения и второй столицы России и создать механизм возвращения в городской бюджет уходящих вместе с КГН денег", — добавил единоросс.
По мнению представителей фракции, Петербургу необходимы средства для финансирования как федеральных функций, так и обязательств перед жителями города. Парламентарии предложили Михаилу Мишустину поручить Министерству финансов проработать вопрос о компенсации выпадающих доходов.
Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга решили отменить новогодние и рождественские мероприятия, а сэкономленные средства направить на сборы добровольцев и мобилизованных, отправляющихся в зону СВО.
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ТАСС / Александр Манзюк