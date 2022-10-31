Депутаты "Единой России" от Петербурга выступили в защиту доходов городского бюджета

Депутаты "Единой России", представляющие в Госдуме Санкт-Петербург, обратились к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой компенсировать потенциальные потери городского бюджета. Речь идёт о вступающем в силу с 2023 года новом порядке распределения между российскими регионами доходов от налога на прибыль.

Свои подписи под обращением к премьер-министру поставили депутаты Сергей Боярский, Михаил Романов, Николай Цед, Александр Тетердинко, Юрий Петров и Виталий Милонов. Народные избранники считают, что изменения в налоговом законодательстве станут причиной многомиллиардных убытков, которые понесёт петербургский бюджет.

С нового года, отметили парламентарии, будет ликвидирован институт консолидированных групп налогоплательщиков. В результате Санкт-Петербург потеряет большую часть налога на прибыль от деятельности организаций, входящих в КГН. В Северной столице зарегистрировано несколько таких групп, крупнейшая из которых включает в себя структуры ПАО "Газпром".

Михаил Романов. Фото © spb.er.ru

"Сегодня бюджет Санкт-Петербурга превышает триллион рублей. И мы все этому очень радовались, надеясь на то, что это позволит городу не только компенсировать свои расходы на уровень инфляции и решать текущие проблемы, но и развиваться, создавать новые инфраструктурные проекты, формировать городскую среду будущего. Кстати, многие из таких уже реализованных проектов, имеющих высокое социальное значение, стали реальностью благодаря участию "Газпрома" в жизни города. Теперь, получается, было хорошо, жаль, что не долго", — отметил депутат Михаил Романов.

Представитель "Единой России" подчеркнул, что из-за снижения доходов возникнут сложности во многих сферах — от развития транспортной инфраструктуры до расселения коммуналок.

"Мы просим Правительство России найти возможность сделать исключение для Санкт-Петербурга как города федерального значения и второй столицы России и создать механизм возвращения в городской бюджет уходящих вместе с КГН денег", — добавил единоросс.

По мнению представителей фракции, Петербургу необходимы средства для финансирования как федеральных функций, так и обязательств перед жителями города. Парламентарии предложили Михаилу Мишустину поручить Министерству финансов проработать вопрос о компенсации выпадающих доходов.