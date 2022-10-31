Путин: Миротворческий контингент России должным образом выполняет миссию в Карабахе

Миротворческий контингент Российской Федерации должным образом выполняет соответствующую миссию в Нагорном Карабахе. На это обратил внимание глава государства Владимир Путин в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи.

"Вы неоднократно указывали на то, что Россия сыграла заметную, важную роль в урегулировании конфликта. И сейчас наш миротворческий контингент выполняет свою миссию так, как он и должен это делать. За эти оценки я вам благодарен", — заметил президент России.