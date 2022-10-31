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31 октября, 14:56

Путин: Миротворческий контингент России должным образом выполняет миссию в Карабахе

<p>Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев. Обложка © Сергей Бобылев</p>

Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев. Обложка © Сергей Бобылев

Миротворческий контингент Российской Федерации должным образом выполняет соответствующую миссию в Нагорном Карабахе. На это обратил внимание глава государства Владимир Путин в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи.

"Вы неоднократно указывали на то, что Россия сыграла заметную, важную роль в урегулировании конфликта. И сейчас наш миротворческий контингент выполняет свою миссию так, как он и должен это делать. За эти оценки я вам благодарен", — заметил президент России.

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В эти минуты в Сочи проходит встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Она организована на площадке санатория "Русь" и предваряет трёхсторонний саммит, в котором также должен принять участие премьер-министр Армении Никол Пашинян. Ранее российский лидер провёл отдельные двухчасовые переговоры с Пашиняном. Стороны обсудили переговорную позицию Еревана на предстоящем трёхстороннем саммите, а также вопросы российско-армянских отношений.

Оксана Попова

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