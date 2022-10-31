Путин: Миротворческий контингент России должным образом выполняет миссию в Карабахе
Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев. Обложка © Сергей Бобылев
Миротворческий контингент Российской Федерации должным образом выполняет соответствующую миссию в Нагорном Карабахе. На это обратил внимание глава государства Владимир Путин в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи.
"Вы неоднократно указывали на то, что Россия сыграла заметную, важную роль в урегулировании конфликта. И сейчас наш миротворческий контингент выполняет свою миссию так, как он и должен это делать. За эти оценки я вам благодарен", — заметил президент России.
В эти минуты в Сочи проходит встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Она организована на площадке санатория "Русь" и предваряет трёхсторонний саммит, в котором также должен принять участие премьер-министр Армении Никол Пашинян. Ранее российский лидер провёл отдельные двухчасовые переговоры с Пашиняном. Стороны обсудили переговорную позицию Еревана на предстоящем трёхстороннем саммите, а также вопросы российско-армянских отношений.