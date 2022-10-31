В Сочи начались переговоры Путина и Алиева

В Сочи началась встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Она проходит на площадке санатория "Русь" и предваряет трёхсторонний саммит, в котором также должен принять участие премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В Сочи сейчас проливной дождь, но российский лидер под зонтом вышел на веранду корпуса "Империал", чтобы встретить гостя из Баку. По словам Путина, эта встреча имеет важное значение, а её цель — обеспечить выполнение договорённостей, которые были достигнуты в 2020 и 2021 годах.