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31 октября, 14:23

В Сочи начались переговоры Путина и Алиева

В Сочи началась встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Она проходит на площадке санатория "Русь" и предваряет трёхсторонний саммит, в котором также должен принять участие премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Путин встретил Алиева под проливным дождём. Видео © LIFE

В Сочи сейчас проливной дождь, но российский лидер под зонтом вышел на веранду корпуса "Империал", чтобы встретить гостя из Баку. По словам Путина, эта встреча имеет важное значение, а её цель — обеспечить выполнение договорённостей, которые были достигнуты в 2020 и 2021 годах.

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Ранее Путин провёл отдельные двухчасовые переговоры с премьером Армении Пашиняном. Стороны обсудили переговорную позицию Еревана на предстоящем трёхстороннем саммите, а также вопросы российско-армянских отношений.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Александр Юнашев

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