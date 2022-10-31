Жительница Иркутской области умерла от удара током, уронив телефон на зарядке в ванну

В городе Усолье-Сибирском Иркутской области местная жительница уронила телефон на зарядке в ванну и скончалась от удара током. Как сообщает региональное управление Следственного комитета, по данному факту проводится доследственная проверка.

Трагедия произошла 29 октября. В полицию обратилась обеспокоенная мать и рассказала, что дочь не открывает дверь квартиры и не выходит на связь. Прибывшие на место спасатели вскрыли жильё и нашли в ванной тело девушки без признаков насильственной смерти.

"По предварительным данным, 29 октября 28-летняя женщина, находясь в ванне, взяла сотовый телефон, который в это время заряжался, и уронила его в воду, получив удар током", — рассказали в СК и добавили, что по результатам проверки будет принято соответствующее решение.