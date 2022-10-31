"Просто пилят бюджет": Военный эксперт рассказал, почему западная помощь не помогает ВСУ
Военный эксперт Карасёв считает, что США "пилят бюджет", отправляя Киеву оружие
Недавно в американском издании 19FortyFive вышел материал, в котором офицер НАТО, ветеран греческой армии, военный журналист Ставрос Атламазоглу заявил о "логистическом аде" в рядах ВСУ. По его словам, украинские военные не могут использовать поставляемые Западом артиллерийские снаряды из-за разницы в калибрах.
В свою очередь политолог, военный эксперт, обозреватель МИА NEWS FRONT Владимир Карасёв заявил РИА ФАН, что считает такие проблемы логическими, ведь американцы на Украине просто зарабатывают деньги, не спрашивая Киев о его реальных потребностях.
"Они (американцы. — Прим. Лайфа) просто пилят бюджет. Но с большой долей вероятности это закончится после 8 ноября, когда демократы проиграют выборы республиканцам. И, мне кажется, те начнут сворачивать военную помощь Украине", — объяснил он.
Эксперт добавил, что украинский конфликт завершится так же, как закончилась война в Афганистане: представители киевского режима будут бежать из страны, отчаянно запрыгивая в самолёты.
Ранее Лайф писал, что президент Украины Владимир Зеленский вывел из себя своего американского коллегу Джо Байдена во время телефонного разговора. Сообщается, что Зеленский начал требовать от США слишком много помощи.
Специальная военная операция на Украине
Getty Images / John Moore