Недавно в американском издании 19FortyFive вышел материал, в котором офицер НАТО, ветеран греческой армии, военный журналист Ставрос Атламазоглу заявил о "логистическом аде" в рядах ВСУ. По его словам, украинские военные не могут использовать поставляемые Западом артиллерийские снаряды из-за разницы в калибрах.

В свою очередь политолог, военный эксперт, обозреватель МИА NEWS FRONT Владимир Карасёв заявил РИА ФАН, что считает такие проблемы логическими, ведь американцы на Украине просто зарабатывают деньги, не спрашивая Киев о его реальных потребностях.

"Они (американцы. — Прим. Лайфа) просто пилят бюджет. Но с большой долей вероятности это закончится после 8 ноября, когда демократы проиграют выборы республиканцам. И, мне кажется, те начнут сворачивать военную помощь Украине", — объяснил он.

Эксперт добавил, что украинский конфликт завершится так же, как закончилась война в Афганистане: представители киевского режима будут бежать из страны, отчаянно запрыгивая в самолёты.