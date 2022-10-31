Бойцы ВСУ на танках попытались прорвать линию обороны под Бериславом

Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) попытались прорвать линию обороны на Бериславском направлении в Херсонской области, но потерпели неудачу. Подробности сообщил в телеграм-канале вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов.

"Сегодня, 31 октября 2022 года, на Бериславском направлении укронацисты пытались атаковать, но атака была отбита, было уничтожено два танка [ВСУ]. Процесс денацификации и демилитаризации укронацистов продолжается ", — уточнил он.