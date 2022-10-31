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31 октября, 13:40

Бойцы ВСУ на танках попытались прорвать линию обороны под Бериславом

Стремоусов заявил о попытке ВСУ прорвать линию обороны на Бериславском направлении

Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) попытались прорвать линию обороны на Бериславском направлении в Херсонской области, но потерпели неудачу. Подробности сообщил в телеграм-канале вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов.

"Сегодня, 31 октября 2022 года, на Бериславском направлении укронацисты пытались атаковать, но атака была отбита, было уничтожено два танка [ВСУ]. Процесс денацификации и демилитаризации укронацистов продолжается ", — уточнил он.

Российские военные за сутки отразили четыре атаки ВСУ в Херсонской области

Российские военные за сутки отразили четыре атаки ВСУ в Херсонской области

Ранее Лайф сообщал, что ВСУ предприняли попытку пойти в наступление в направлении населённых пунктов Макеевка и Червонопоповка Луганской Народной Республики, но потерпели поражение и потеряли более 170 бойцов.

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Андрей Бражников

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