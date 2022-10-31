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31 октября, 13:46

На Украине обвинили главу МВД ДНР в госизмене и пригрозили пожизненным сроком

Украинское Госбюро расследований сообщило о возбуждении уголовного дела против главы МВД ДНР за государственную измену, что карается тюремным сроком вплоть до пожизненного.

"Работники ГБР сообщили о подозрении так называемого министра МВД ДНР и шестерых участников оперативно-боевого тактического формирования ДНР "Каскад", говорится в заявлении.

Там отмечается, что "Каскад" под руководством главы МВД ДНР освобождал "Азовсталь" в Мариуполе "в составе не предусмотренных законом Украины военизированных формирований". Хотя в сообщении не называется имя, но, судя по всему, речь идёт об Алексее Диком, который возглавляет министерство республики.

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Ранее сообщалось, что СБУ на фоне серии ударов по украинским городам объявила в розыск генерала Сергея Суровикина, командующего Объединённой группировкой российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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Shutterstock / Krysja

Татьяна Миссуми

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