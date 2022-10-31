На Украине обвинили главу МВД ДНР в госизмене и пригрозили пожизненным сроком

Украинское Госбюро расследований сообщило о возбуждении уголовного дела против главы МВД ДНР за государственную измену, что карается тюремным сроком вплоть до пожизненного.

Там отмечается, что "Каскад" под руководством главы МВД ДНР освобождал "Азовсталь" в Мариуполе "в составе не предусмотренных законом Украины военизированных формирований". Хотя в сообщении не называется имя, но, судя по всему, речь идёт об Алексее Диком, который возглавляет министерство республики.