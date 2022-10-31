Вооружённые силы Норвегии приведут в состояние повышенной боеготовности с 1 ноября

Вооружённые силы Норвегии приведут в состояние повышенной боевой готовности с 1 ноября на фоне конфликта на Украине. Об этом сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре.

"Важнейшей задачей вооружённых сил является сохранение мира и обеспечение безопасности, предотвращение конфликтов. Чтобы решить эту задачу, мы должны адаптировать нашу деятельность к ситуации, в которой мы находимся", — приводит его слова газета Aftenposten.

Стёре утверждает, что ситуация на Украине "вынуждает все страны НАТО быть бдительнее", поэтому Норвегия "должна повысить уровень готовности". Норвежская армия "поставит в приоритет задачи по обеспечению немедленной готовности к чрезвычайным ситуациям", и речь идёт о ВМФ и ВВС страны.