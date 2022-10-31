И у него на это 5 причин: Врач объяснила, почему мужчина отказывает женщине в сексе

Отказ мужчин заниматься сексом с женщиной можно объяснить целым рядом причин, в числе которых усталость и стрессы, иные приоритеты и другие факторы. Об этом Лайфу рассказала сексолог Мира Лисовская.

"Половая потребность ниже, чем у партнёрши. Часто бывает несовпадение половой потребности. Возможно, у него низкая или средняя, а у неё высокая. Первое время отношений это незаметно, партнёры увлечены друг другом. С течением времени индивидуальная сексуальная нормализуется, соответственно, потребность каждого начинает проявляться", — пояснила Лисовская.

Ещё одним фактором отказа от занятий сексом могут быть накопленная усталость, постоянные стрессы или же проблемы со здоровьем. В этом случае у мужчины могут начаться проблемы с эрекцией и, как следствие, отсутствие желания заниматься сексом. Повлиять на половую активность может и чрезмерная мастурбация, которая требует меньше ресурсов, к тому же для этого не надо упрашивать партнёршу. Иные приоритеты, в числе которых работа, проекты или же бизнес, могут также отбить желание у мужчины заниматься сексом, который в подобной ситуации может отойти на задний план.

"Женщина не соответствует его вкусу. Человек возбуждается исходя из его сексуально релевантных стимулов. У каждого эти стимулы индивидуальные. Мужчина может отказать, если не видит в партнёрше ничего сексуального, вызывающего возбуждение для него. Элементарно — фигура. Также сюда можно отнести несоблюдение гигиены и опрятности", — подытожила сексолог список возможных причин.