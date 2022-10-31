Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов госпитализирован после падения возле Госдумы
Экс-чемпион мира по шахматам и депутат Анатолий Карпов госпитализирован после неудачного падения возле здания Госдумы в Москве. Об этом Лайфу сообщил источник.
По его данным, гроссмейстер упал днём 29 октября в Георгиевском переулке. Медики диагностировали у 71-летнего Карпова закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, кровоизлияние и перелом бедренной кости. Карпов был помещён в отделение нейрореанимации.
Полиция проводит проверку.
А 6 октября стало известно, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова попала в больницу перед началом нового сезона "Ледникового периода". К середине октября её выписали, она вернулась к съёмкам. Это уже третья госпитализация за год, ранее Тарасова оказывалась в больнице из-за недомогания в декабре и январе.
ТАСС / Михаил Терещенко