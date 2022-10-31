НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 октября, 13:22
3093

Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов госпитализирован после падения возле Госдумы

Экс-чемпион мира по шахматам и депутат Анатолий Карпов госпитализирован после неудачного падения возле здания Госдумы в Москве. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, гроссмейстер упал днём 29 октября в Георгиевском переулке. Медики диагностировали у 71-летнего Карпова закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, кровоизлияние и перелом бедренной кости. Карпов был помещён в отделение нейрореанимации.

Полиция проводит проверку.

Стало известно о состоянии писателя Рушди, пережившего нападение в США

Стало известно о состоянии писателя Рушди, пережившего нападение в США

А 6 октября стало известно, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова попала в больницу перед началом нового сезона "Ледникового периода". К середине октября её выписали, она вернулась к съёмкам. Это уже третья госпитализация за год, ранее Тарасова оказывалась в больнице из-за недомогания в декабре и январе.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров