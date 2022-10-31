Автоэксперт объяснил, как не переплатить втройне за навязанные шиномонтажом услуги

Зачастую сотрудники шиномонтажей навязывают клиентам множество ненужных и бесполезных услуг, о таких "Газете.ру" рассказал шинный эксперт Сергей Мишин. По его словам, самое главное при "переобувке" автомобиля — заранее обговорить финальную цену, объяснив подробно, что вам нужно.

"Если это нормальная организация, ценники должны быть в зоне видимости. Если просто сказать работнику, что хотите "переобуться", то с большой долей вероятности в счёт включат ненужные услуги. В конечном итоге вы можете заплатить за всё в три раза больше, чем это стоит в соседнем шиномонтаже", — объяснил Мишин.

Среди бесполезных услуг он выделил накачку шин азотом, после которой вам пообещают экономию топлива. На деле обычный воздух на 80% состоит из этого газа, так что подобные предложения ничего не стоят. Также Мишин упомянул запаковку ваших шин в ваши же чехлы, что вам пропишут как отдельную услугу. Сумма хоть и выйдет небольшой, однако необходимость этого стоит заранее обговорить.

Ещё одним способом развести на деньги будут заверения в плохой балансировке вашего колеса из-за погнутого диска. В таком случае сотрудники шиномонтажа предложат повесить специальные грузики. По словам эксперта, если проблема действительно существует, то следует обратиться в специализированный сервис.

При этом среди услуг есть те, которые могут показаться навязанными, но на деле не являются таковыми. Если вам предлагают помыть покрышки от грязи и почистить их от камней, то стоит согласиться. Также важно менять вентили на бескамерных шинах раз в один сезон, так как они со временем начинают пропускать воздух.