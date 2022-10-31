Стало известно о телефонном разговоре Байдена с Зеленским на повышенных тонах

Президент США Джо Байден не на шутку рассердился в ходе телефонного общения с украинским коллегой Владимиром Зеленским, когда тот вновь пожаловался на недостаточную военную помощь. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Речь идёт о разговоре президентов ещё летом этого года, когда Вашингтон объявил об очередном пакете помощи для Украины. Байден каждый раз созванивался с Зеленским после одобрения новых мер поддержки в Конгрессе, но та беседа вышла иной.

"Телефонный разговор между двумя лидерами в июне получился не таким, как предыдущие", — отмечается в публикации.