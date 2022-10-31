Стало известно о телефонном разговоре Байдена с Зеленским на повышенных тонах
NBC: Зеленский вывел из себя Байдена просьбами о дополнительной помощи Украине
Президент США Джо Байден не на шутку рассердился в ходе телефонного общения с украинским коллегой Владимиром Зеленским, когда тот вновь пожаловался на недостаточную военную помощь. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.
Речь идёт о разговоре президентов ещё летом этого года, когда Вашингтон объявил об очередном пакете помощи для Украины. Байден каждый раз созванивался с Зеленским после одобрения новых мер поддержки в Конгрессе, но та беседа вышла иной.
"Телефонный разговор между двумя лидерами в июне получился не таким, как предыдущие", — отмечается в публикации.
После хороших известий от американского лидера Зеленский не стал благодарить Байдена, а тут же начал перечислять необходимую дополнительную помощь. Президент Украины также напирал на то, что Киев не получает того, в чём нуждается. В итоге у главы США сдали нервы, он повысил голос и вышел из себя, подытожили в NBC.
Ранее Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжает поддерживать Украину для того, чтобы усилить её позиции в ходе возможных переговоров с Россией. Он также выразил уверенность, что выборы в Конгресс США не скажутся на этой поддержке.
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