В Армении потребовали от Пашиняна отказаться от "вашингтонского договора" по Карабаху

Общественность Армении требует от премьер-министра республики Николы Пашиняна полностью отказаться от так называемого вашингтонского договора по Карабаху. Координатор движения "Сопротивление" Ишхан Сагателян возмутился, что глава кабмина соглашается с позицией России, но не отвергает вариант США.

"Пока он не сделал это чёткое заявление, всё остальное — игра слов, попытки вести с международной общественностью какую-то провинциальную политику и маневрировать", — сказал Сагателян на пресс-конференции.

Как ранее отмечал президент РФ, этот "вашингтонский" вариант подразумевает полный суверенитет Азербайджана над Карабахом. В ходе выступления на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин заявлял, что Москва выступает за подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном, но не будет ничего навязывать Еревану.