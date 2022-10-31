В Армении потребовали от Пашиняна отказаться от "вашингтонского договора" по Карабаху
Общественность Армении требует от премьер-министра республики Николы Пашиняна полностью отказаться от так называемого вашингтонского договора по Карабаху. Координатор движения "Сопротивление" Ишхан Сагателян возмутился, что глава кабмина соглашается с позицией России, но не отвергает вариант США.
"Пока он не сделал это чёткое заявление, всё остальное — игра слов, попытки вести с международной общественностью какую-то провинциальную политику и маневрировать", — сказал Сагателян на пресс-конференции.
Как ранее отмечал президент РФ, этот "вашингтонский" вариант подразумевает полный суверенитет Азербайджана над Карабахом. В ходе выступления на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин заявлял, что Москва выступает за подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном, но не будет ничего навязывать Еревану.
Кстати, сегодня российский лидер проводит в Сочи трёхсторонние переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На повестке дня: накопившиеся вопросы за последние месяцы, которые грозят эскалацией в армяно-азербайджанском конфликте, а также дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье.
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