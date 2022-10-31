"Обниму его": Родители вернувшихся российских военнопленных поделились эмоциями перед встречей

Родители вернувшихся российских военнопленных поделились эмоциями в предвкушении долгожданной встречи со своими детьми: совсем скоро они впервые увидятся после долгой разлуки. Об ожиданиях они рассказали в беседе с Министерством обороны РФ.

Родители вернувшихся российских военнопленных поделились эмоциями после долгой разлуки с детьми. Обложка © t.me / Минобороны России

Отец одного из военных Владимир Яковлев уже смог пообщаться с ребёнком, правда, по телефону. Мужчина рассказал, что как только услышал бодрый голос сына — "тогда отлегло". Только в тот момент Владимир понял, что наследник наконец в Росиии, живой и здоровый.

"Обниму его [при встрече]. Он мужчина, он взрослый, он вправе решать свою судьбу сам. Благодаря тому что информация попадала и Минобороны отработало как положено, сделали всё чётко. Не сомневаюсь в наших войсках, в нашем президенте я уверен на все 100%", — подчеркнул он.

Екатерина Грибневене в скором времени тоже встретится с сыном. О нём она говорит, не сдерживая слёз. Юноша позвонил ей перед вылетом в Москву — сообщить радостную новость — что его обменяли.

"Я ответила: "Сынок, я уже знаю, я видела, что ты попадаешь под обмен", — сказала мать солдата.