"Обниму его": Родители вернувшихся российских военнопленных поделились эмоциями перед встречей
Родители вернувшихся российских военнопленных поделились эмоциями после долгой разлуки с детьми
Родители вернувшихся российских военнопленных поделились эмоциями в предвкушении долгожданной встречи со своими детьми: совсем скоро они впервые увидятся после долгой разлуки. Об ожиданиях они рассказали в беседе с Министерством обороны РФ.
Родители вернувшихся российских военнопленных поделились эмоциями после долгой разлуки с детьми. Обложка © t.me / Минобороны России
Отец одного из военных Владимир Яковлев уже смог пообщаться с ребёнком, правда, по телефону. Мужчина рассказал, что как только услышал бодрый голос сына — "тогда отлегло". Только в тот момент Владимир понял, что наследник наконец в Росиии, живой и здоровый.
"Обниму его [при встрече]. Он мужчина, он взрослый, он вправе решать свою судьбу сам. Благодаря тому что информация попадала и Минобороны отработало как положено, сделали всё чётко. Не сомневаюсь в наших войсках, в нашем президенте я уверен на все 100%", — подчеркнул он.
Екатерина Грибневене в скором времени тоже встретится с сыном. О нём она говорит, не сдерживая слёз. Юноша позвонил ей перед вылетом в Москву — сообщить радостную новость — что его обменяли.
"Я ответила: "Сынок, я уже знаю, я видела, что ты попадаешь под обмен", — сказала мать солдата.
Сергей Бондарь очень ждал звонка с неизвестного номера и знал, что его сын, освобождённый из украинского плена, может ему позвонить. Мужчина признался, что наблюдал за другими обменами и знал, что военнослужащие звонят близким. В один из дней раздался долгожданный звонок с неизвестного номера — позвонил наследник и сообщил новость о том, что его обменяли. Бондарь признался, что самое главное — это то, что его сын жив и здоров и совсем скоро состоится их долгожданная встреча.
Об обмене пленными с Киевом по формуле 110 на 110 17 октября сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Лайф публиковал видео их встречи. Позднее, 29 октября, Минобороны сообщило об освобождении 50 российских военных из украинского плена.
ТАСС / Сергей Медведев