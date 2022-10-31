СКР проверит видео с наездом танка ВСУ на раненого российского солдата
Следственный комитет намерен заняться очередными преступлениями, совершёнными украинскими военными в отношении российских бойцов. В частности, следователи проверят обстоятельства наезда танка ВСУ на раненого российского солдата, сообщили в ведомстве.
"Следственный комитет в рамках расследования уголовных дел даст правовую оценку очередным преступлениям ВСУ. <...> В сети Интернет распространяется видео, на котором украинский танк переезжает российского раненого солдата, при этом движение танка корректируется с квадрокоптера", — говорится в телеграм-канале СК.
В релизе ведомства также упоминаются и другие случаи применения ВСУ жестокости. Так, например, в результате удара по Кирилловке Волновахского района оказался ранен мирный житель 1974 года рождения. Ещё один мужчина пострадал от нанесённых ножевых ранений.
А ранее Лайф рассказывал, что военнослужащий из ДНР чудом выжил и даже спасся из украинского плена после того, как боец ВСУ почти десять раз ударил его ножом. Подобную жестокость по отношению к старшине проявили из-за отказа забросить группу украинских диверсантов в ДНР, чтобы те взорвали артиллерийский склад.
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