СКР проверит видео с наездом танка ВСУ на раненого российского солдата

Следственный комитет намерен заняться очередными преступлениями, совершёнными украинскими военными в отношении российских бойцов. В частности, следователи проверят обстоятельства наезда танка ВСУ на раненого российского солдата, сообщили в ведомстве.

"Следственный комитет в рамках расследования уголовных дел даст правовую оценку очередным преступлениям ВСУ. <...> В сети Интернет распространяется видео, на котором украинский танк переезжает российского раненого солдата, при этом движение танка корректируется с квадрокоптера", — говорится в телеграм-канале СК.

В релизе ведомства также упоминаются и другие случаи применения ВСУ жестокости. Так, например, в результате удара по Кирилловке Волновахского района оказался ранен мирный житель 1974 года рождения. Ещё один мужчина пострадал от нанесённых ножевых ранений.