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31 октября, 14:09

Матвиенко сообщила, что Украина объявила её в розыск через Интерпол

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что власти Украины сделали на её имя запрос в Интерпол, а всем сенаторам прислали повестки во Львовский суд. Об этом она сообщила во время слушаний с участием главы Минтранса Виталия Савельева.

"Мы все получили повестки во Львовский суд, все сенаторы получили приглашения. А меня в Интерпол в розыск отправили", пояснила Матвиенко.

СБУ объявила в розыск командующего войсками в зоне СВО генерала Суровикина

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Напомним, СБУ объявила в розыск зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, а вслед за ним — официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Всего в список разыскиваемых россиян вошло около 700 человек. В основном это депутаты Госдумы и члены Совфеда, руководители правоохранительных органов.

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Getty Images / Maksim Konstantinov / SOPA Images / LightRocket

Татьяна Миссуми

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