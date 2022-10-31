Матвиенко сообщила, что Украина объявила её в розыск через Интерпол

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что власти Украины сделали на её имя запрос в Интерпол, а всем сенаторам прислали повестки во Львовский суд. Об этом она сообщила во время слушаний с участием главы Минтранса Виталия Савельева.

"Мы все получили повестки во Львовский суд, все сенаторы получили приглашения. А меня в Интерпол в розыск отправили", — пояснила Матвиенко.