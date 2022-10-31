Матвиенко сообщила, что Украина объявила её в розыск через Интерпол
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что власти Украины сделали на её имя запрос в Интерпол, а всем сенаторам прислали повестки во Львовский суд. Об этом она сообщила во время слушаний с участием главы Минтранса Виталия Савельева.
"Мы все получили повестки во Львовский суд, все сенаторы получили приглашения. А меня в Интерпол в розыск отправили", — пояснила Матвиенко.
Напомним, СБУ объявила в розыск зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, а вслед за ним — официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Всего в список разыскиваемых россиян вошло около 700 человек. В основном это депутаты Госдумы и члены Совфеда, руководители правоохранительных органов.
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