Дерматолог назвала заболевания кожи, при которых закрыта дорога в бассейн

Несмотря на то что многие врачи назначают для улучшения кровообращения и как средство реабилитации плавание, люди с некоторыми кожными заболеваниями имеют противопоказания для посещения бассейна. Причина — риск заражения здоровых посетителей и опасность распространения грибка по телу больного или рецидивов болезни. Подробнее об этом рассказала Лайфу дерматолог Екатерина Мокина.

"В первую очередь это все пациенты, которые страдают инфекционными кожными заболеваниями, к ним относится герпетическая инфекция. Выскочил герпес на губе, на любой другой части тела — бассейн противопоказан. Люди с бактериальными инфекциями кожи: вскочил гнойничок на любой части тела — даже с одним таким элементом в бассейн ходить не нужно", — предупредила специалист.

Главным поводом отложить плавание до лучших времён является грибок кожи, волос и ногтей — в этом случае поход в бассейн абсолютно противопоказан. В частности, это высыпания на коже головы, пятна на коже, поражение ногтей. Мокина подчёркивает, что с подозрительными изменениями лучше сразу обратиться к доктору.

К относительным противопоказаниям дерматолог отнесла хронические болячки: экзему, псориаз, атопический дерматит. Однако в период их обострения бассейн посещать нельзя, потому что кожа становится ещё восприимчивей к антисептическим средствам в воде.

"Людям с повреждённой, раздражённой кожей, незажившими ранами надо придерживаться наших рекомендаций, что в этот период бассейн относительно противопоказан. Мало того что кожа сухая и было повреждение, после посещения бассейна процесс только усугубится. А если вернуться к началу, к абсолютным противопоказаниям, это является и источником распространения этих инфекций, то есть с такими кожными состояниями возможна и передача другим людям", — подытожила Мокина.