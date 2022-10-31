Дерматолог назвала заболевания кожи, при которых закрыта дорога в бассейн
Дерматолог Мокина назвала заболевания кожи, с которыми о бассейне придётся забыть
Несмотря на то что многие врачи назначают для улучшения кровообращения и как средство реабилитации плавание, люди с некоторыми кожными заболеваниями имеют противопоказания для посещения бассейна. Причина — риск заражения здоровых посетителей и опасность распространения грибка по телу больного или рецидивов болезни. Подробнее об этом рассказала Лайфу дерматолог Екатерина Мокина.
"В первую очередь это все пациенты, которые страдают инфекционными кожными заболеваниями, к ним относится герпетическая инфекция. Выскочил герпес на губе, на любой другой части тела — бассейн противопоказан. Люди с бактериальными инфекциями кожи: вскочил гнойничок на любой части тела — даже с одним таким элементом в бассейн ходить не нужно", — предупредила специалист.
Главным поводом отложить плавание до лучших времён является грибок кожи, волос и ногтей — в этом случае поход в бассейн абсолютно противопоказан. В частности, это высыпания на коже головы, пятна на коже, поражение ногтей. Мокина подчёркивает, что с подозрительными изменениями лучше сразу обратиться к доктору.
К относительным противопоказаниям дерматолог отнесла хронические болячки: экзему, псориаз, атопический дерматит. Однако в период их обострения бассейн посещать нельзя, потому что кожа становится ещё восприимчивей к антисептическим средствам в воде.
"Людям с повреждённой, раздражённой кожей, незажившими ранами надо придерживаться наших рекомендаций, что в этот период бассейн относительно противопоказан. Мало того что кожа сухая и было повреждение, после посещения бассейна процесс только усугубится. А если вернуться к началу, к абсолютным противопоказаниям, это является и источником распространения этих инфекций, то есть с такими кожными состояниями возможна и передача другим людям", — подытожила Мокина.
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