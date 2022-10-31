Матвиенко назвала Украину государством-террористом
Спикер Совфеда Матвиенко назвала Украину государством-террористом
Украина превратилась в террористическое государство, поэтому угроза безопасности для российских объектов критической инфраструктуры реальна. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе слушаний с руководителем Минтранса Виталием Савельевым.
"Важнейшим направлением работы Минтранса в связи с введением в регионах России особых режимов реагирования является контроль за безопасностью на объектах транспорта. Для того чтобы качественно выполнить эту задачу, необходима более тесная координация всех ветвей и уровней власти: и Минтранса, и силовых ведомств, и руководителей регионов", — подчеркнула Матвиенко.
Спикер Совфеда подчеркнула, что к вопросам обеспечения транспортной безопасности необходимо подходить со всей долей ответственности. По её мнению, нужно учитывать "реальную угрозу терактов и диверсий на объектах критической инфраструктуры, чем активно последнее время ставшая уже террористическим государством занимается Украина".
Ранее Лайф рассказывал, что Киев готовит на территории Украины провокацию с подрывом "грязной бомбы". Опасения по этому поводу разделяют и в Министерстве обороны, и в Кремле. Российская сторона сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО. Также угрозу применения ВСУ "грязной бомбы" уже обсудил с министрами обороны Индии и Китая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
ТАСС / Егор Алеев