Матвиенко назвала Украину государством-террористом

Украина превратилась в террористическое государство, поэтому угроза безопасности для российских объектов критической инфраструктуры реальна. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе слушаний с руководителем Минтранса Виталием Савельевым.

"Важнейшим направлением работы Минтранса в связи с введением в регионах России особых режимов реагирования является контроль за безопасностью на объектах транспорта. Для того чтобы качественно выполнить эту задачу, необходима более тесная координация всех ветвей и уровней власти: и Минтранса, и силовых ведомств, и руководителей регионов", — подчеркнула Матвиенко.