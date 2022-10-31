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31 октября, 13:51

Экс-барабанщик Red Hot Chili Peppers трагически погиб у себя дома из-за случайного падения

Экс-барабанщик Red Hot Chili Peppers Даррен Хенли погиб из-за случайного падения

<p>Барабанщик Даррен Хенли (D.H. Peligro) на концерте Dead Kennedys. Обложка © <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/D._H._Peligro#/media/Datei:2019_Dead_Kennedys_-_D_H_Peligro_-_by_2eight_-_DSC4208.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Барабанщик Даррен Хенли (D.H. Peligro) на концерте Dead Kennedys. Обложка © Wikipedia

На 64-м году жизни при трагических обстоятельствах погиб бывший барабанщик Red Hot Chili Peppers и участник хардкор-панк-коллектива Dead Kennedys Даррен Хенли, более известный под сценическим псевдонимом Ди Эйч Пелигро (D.H. Peligro). Об этом сообщила рок-группа Dead Kennedys.

"Барабанщик Dead Kennedys скончался в своём доме в Лос-Анджелесе 28 октября. Он умер от травмы головы в результате случайного падения", — написала группа в своём твиттере.

За 63 года музыкант успел посотрудничать со многими артистами и выступить в составе множества коллективов. Так, например, он играл с Dead Kennedys, The Hellations, Lock-Up, Jungle Studs, The Feederz, The Two Free Stooges, Nailbomb, SSI, а также с Red Hot Chili Peppers. Один из участников известной американской группы принёс соболезнования в связи с утратой друга.

"Мой дорогой друг, мой брат, я так скучаю по тебе. Я опустошён, слёзы льются рекой, но всю жизнь буду дорожить каждой секундой, проведённой с тобой. Когда я впервые увидел, как ты играешь, ты поразил меня. <...> Я люблю тебя всей душой. Ты самый настоящий рокер и важная часть истории Red Hot Chili Peppers", — написал Фли в своих соцсетях.

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Николь Вербер

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