Экс-барабанщик Red Hot Chili Peppers трагически погиб у себя дома из-за случайного падения

На 64-м году жизни при трагических обстоятельствах погиб бывший барабанщик Red Hot Chili Peppers и участник хардкор-панк-коллектива Dead Kennedys Даррен Хенли, более известный под сценическим псевдонимом Ди Эйч Пелигро (D.H. Peligro). Об этом сообщила рок-группа Dead Kennedys.

"Барабанщик Dead Kennedys скончался в своём доме в Лос-Анджелесе 28 октября. Он умер от травмы головы в результате случайного падения", — написала группа в своём твиттере.

За 63 года музыкант успел посотрудничать со многими артистами и выступить в составе множества коллективов. Так, например, он играл с Dead Kennedys, The Hellations, Lock-Up, Jungle Studs, The Feederz, The Two Free Stooges, Nailbomb, SSI, а также с Red Hot Chili Peppers. Один из участников известной американской группы принёс соболезнования в связи с утратой друга.

"Мой дорогой друг, мой брат, я так скучаю по тебе. Я опустошён, слёзы льются рекой, но всю жизнь буду дорожить каждой секундой, проведённой с тобой. Когда я впервые увидел, как ты играешь, ты поразил меня. <...> Я люблю тебя всей душой. Ты самый настоящий рокер и важная часть истории Red Hot Chili Peppers", — написал Фли в своих соцсетях.