Экс-барабанщик Red Hot Chili Peppers трагически погиб у себя дома из-за случайного падения

За 63 года музыкант успел посотрудничать со многими артистами и выступить в составе множества коллективов. Так, например, он играл с Dead Kennedys, The Hellations, Lock-Up, Jungle Studs, The Feederz, The Two Free Stooges, Nailbomb, SSI, а также с Red Hot Chili Peppers. Один из участников известной американской группы принёс соболезнования в связи с утратой друга.