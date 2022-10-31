Экс-барабанщик Red Hot Chili Peppers трагически погиб у себя дома из-за случайного падения
Экс-барабанщик Red Hot Chili Peppers Даррен Хенли погиб из-за случайного падения
Барабанщик Даррен Хенли (D.H. Peligro) на концерте Dead Kennedys. Обложка © Wikipedia
На 64-м году жизни при трагических обстоятельствах погиб бывший барабанщик Red Hot Chili Peppers и участник хардкор-панк-коллектива Dead Kennedys Даррен Хенли, более известный под сценическим псевдонимом Ди Эйч Пелигро (D.H. Peligro). Об этом сообщила рок-группа Dead Kennedys.
"Барабанщик Dead Kennedys скончался в своём доме в Лос-Анджелесе 28 октября. Он умер от травмы головы в результате случайного падения", — написала группа в своём твиттере.
За 63 года музыкант успел посотрудничать со многими артистами и выступить в составе множества коллективов. Так, например, он играл с Dead Kennedys, The Hellations, Lock-Up, Jungle Studs, The Feederz, The Two Free Stooges, Nailbomb, SSI, а также с Red Hot Chili Peppers. Один из участников известной американской группы принёс соболезнования в связи с утратой друга.
"Мой дорогой друг, мой брат, я так скучаю по тебе. Я опустошён, слёзы льются рекой, но всю жизнь буду дорожить каждой секундой, проведённой с тобой. Когда я впервые увидел, как ты играешь, ты поразил меня. <...> Я люблю тебя всей душой. Ты самый настоящий рокер и важная часть истории Red Hot Chili Peppers", — написал Фли в своих соцсетях.
Ранее в возрасте 87 лет умер один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис, который подарил всему миру хиты Crazy Arms, Whole Lotta Shakin’ Goin’ On, а также Great Balls of Fire. Он был последним представителем поколения таких звёзд рок-н-ролла, как Элвис Пресли, Чак Берри и Литтл Ричард. Кроме того, Джерри Ли Льюис стал в своё время одним из десяти первых членов созданного в 1986 году Зала славы рок-н-ролла.