Тренеры назвали наиболее подходящую одежду для тренировок в холодную погоду

Тренеры перечислили советы по выбору одежды для занятий спортом в холодное время года. По словам руководителя спортивного проекта "Отряд красных панам" Дениса Помазного, предпочтение стоит отдать синтетическим материалам.

"Необходима одежда, которая удерживает тепло, но при этом отводит влагу. То есть нам не нужно использовать одну тёплую куртку или одну тёплую кофту и так далее. Материал предпочтительнее синтетический", — заявил он РИАМО.

Он советует выбрать спортивную куртку из водоотталкивающей ткани и такую же обувь. Носки стоит носить высокие, допускаются также гольфы, в которые можно заправить термобельё. Важно приобрести головной убор, который защитит уши. В противном случае существует риск простудиться.

В свою очередь, мастер спорта по самбо, старший тренер спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Дмитрий Нагулин считает, что при околонулевых температурах лучше всего остановиться на комплекте из термобелья, флисовой одежды, а также спортивной куртки или ветровки.