Тимати заподозрил партнёров по Black Star Burger в махинациях и подал на них в суд

Рэпер Тимати решил подать в суд на партнёров, вместе с которыми они управляли сетью ресторанов Black Star Burger, из-за подозрений в сокрытии документов, части прибыли и прочих махинациях. Об этом пишет kp.ru.

По данным издания, артист проиграл дело в Арбитражном суде Москвы. Судя по всему, он подозревал, что часть выручки от бургерных может идти мимо него. Примечательно, что в числе его партнёров был и продюсер Пашу (Павел Курьянов), с которым он долгое время был, что называется, не разлей вода.

Впрочем, Тимати уже не в первый раз обращается в суд по поводу деятельности бургерных. В августе он через инстанцию требовал от своей компании предоставить документы по договорам коммерческой концессии и ежемесячные отчёты о полученном вознаграждении по этим договорам.

В суд Тимати обращался и при продаже своей доли в компании "Блэк Стар Фудс", где ему принадлежит 17%. Тогда артист нашёл иностранного покупателя, который заключил с ним предварительный договор купли-продажи на 70 миллионов рублей. В итоге 63 миллиона Тимати получил сразу, но после изучения финансовой отчётности потенциальный покупатель отказался от сделки. Рэперу пришлось идти в суд, который встал на его сторону. Впрочем, покупатель уже успел подать апелляцию.