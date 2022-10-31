В Федерации шахмат сообщили о тяжёлом состоянии Карпова и оценили версию о его избиении

В Федерации шахмат подтвердили информацию о госпитализации бывшего чемпиона мира по шахматам и депутата Госдумы Анатолия Карпова. Однако версия о том, что на него могли напасть, — исключена, заявил Лайфу PR-директор федерации Кирилл Зангалис.

"Точно не напали. Это фейк про нападение. Но то, что госпитализирован и состояние тяжёлое, — да. Причину выясняем сами", — сказал он.

Зангалис сообщил, что в настоящее время Карпов по-прежнему находится в больнице. Сейчас прорабатываются версии произошедшего, в том числе не исключено, что гроссмейстер мог просто поскользнуться.