В Федерации шахмат сообщили о тяжёлом состоянии Карпова и оценили версию о его избиении
В Федерации шахмат подтвердили информацию о госпитализации бывшего чемпиона мира по шахматам и депутата Госдумы Анатолия Карпова. Однако версия о том, что на него могли напасть, — исключена, заявил Лайфу PR-директор федерации Кирилл Зангалис.
"Точно не напали. Это фейк про нападение. Но то, что госпитализирован и состояние тяжёлое, — да. Причину выясняем сами", — сказал он.
Зангалис сообщил, что в настоящее время Карпов по-прежнему находится в больнице. Сейчас прорабатываются версии произошедшего, в том числе не исключено, что гроссмейстер мог просто поскользнуться.
Как уже писал Лайф, гроссмейстер упал днём 29 октября в Георгиевском переулке. Медики диагностировали у 71-летнего Карпова закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, кровоизлияние и перелом бедренной кости. Карпов был помещён в отделение нейрореанимации, а полиция начала проверку.
ТАСС / Михаил Метцель