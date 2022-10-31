Собака застрелила охотника из Тюменской области, случайно уронив ружьё

Житель Тобольского района Тюменской области погиб в результате несчастного случая, из-за того, что его собака уронила ружьё. Как сообщил Ura.ru источник, близкий к правоохранительным структурам, при падении оружие сработало и выстрелило прямо в хозяина пса.

"ЧП произошло в одном из отдалённых районов Заболотья. Двое мужчин поехали на рыбалку. С ними были собаки. По одной из версий, животное задело ружьё, после чего оно упало и выстрелило", — сообщил собеседник агентства.

Несчастный охотник получил ранение и какое-то время был жив, но скончался до прибытия санитарной авиации. Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. Также ожидается комментарий от Следкома по Тюменской области.