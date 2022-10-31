Собака застрелила охотника из Тюменской области, случайно уронив ружьё
Житель Тобольского района Тюменской области погиб в результате несчастного случая, из-за того, что его собака уронила ружьё. Как сообщил Ura.ru источник, близкий к правоохранительным структурам, при падении оружие сработало и выстрелило прямо в хозяина пса.
"ЧП произошло в одном из отдалённых районов Заболотья. Двое мужчин поехали на рыбалку. С ними были собаки. По одной из версий, животное задело ружьё, после чего оно упало и выстрелило", — сообщил собеседник агентства.
Несчастный охотник получил ранение и какое-то время был жив, но скончался до прибытия санитарной авиации. Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. Также ожидается комментарий от Следкома по Тюменской области.
Ранее Лайф рассказывал, как охотник рискнул жизнью и не стал стрелять в агрессивную медведицу с медвежатами. При этом некоторые пользователи пишут, что изначально он пошёл с товарищами на лося, и теми патронами медведя можно было только ранить и сильно разозлить.
Ura.ru