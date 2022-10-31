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31 октября, 14:19

Подмосковные врачи вытащили таракана из уха страдавшего от боли пенсионера

<p>Насекомое, извлечённое у пациента из уха. Обложка © <a href="https://mz.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/31-10-2022-12-37-15-odintsovskie-vrachi-izvlekli-tarakana-iz-ukha-62-l" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минздрав Московской области</a></p>

Насекомое, извлечённое у пациента из уха. Обложка © Минздрав Московской области

В одну из больниц Одинцовского городского округа обратился пожилой россиянин с жалобами на боли в ухе, во время осмотра врач обнаружил внутри насекомое. Об этом случае сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Когда 62-летний мужчина почувствовал дискомфорт, он попытался прочистить ухо ватными палочками, но боль не прошла. Пенсионер обратился к отоларингологу, и тот с помощью пинцета вытащил из уха мужчины таракана.

"После извлечения удалось определить, что это был таракан. Также мужчине промыли слуховой канал и вытащили серные пробки", — рассказал завотделением одинцовской больницы Михаил Коровин.

После осмотра пенсионер признался, что у него улучшился слух, сейчас мужчина чувствует себя хорошо. Специалисты предупреждают, что при попадании в уши или в нос инородных тел лучше сразу обратиться к врачу.

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А ранее подмосковные врачи извлекли из носа пятилетней девочки застрявшие орехи. Самостоятельно родители достать предметы не смогли, что хорошо, ведь без специалистов они могли усугубить ситуацию.

Ирина Фальке

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