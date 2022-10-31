Подмосковные врачи вытащили таракана из уха страдавшего от боли пенсионера

В одну из больниц Одинцовского городского округа обратился пожилой россиянин с жалобами на боли в ухе, во время осмотра врач обнаружил внутри насекомое. Об этом случае сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Когда 62-летний мужчина почувствовал дискомфорт, он попытался прочистить ухо ватными палочками, но боль не прошла. Пенсионер обратился к отоларингологу, и тот с помощью пинцета вытащил из уха мужчины таракана.

"После извлечения удалось определить, что это был таракан. Также мужчине промыли слуховой канал и вытащили серные пробки", — рассказал завотделением одинцовской больницы Михаил Коровин.

После осмотра пенсионер признался, что у него улучшился слух, сейчас мужчина чувствует себя хорошо. Специалисты предупреждают, что при попадании в уши или в нос инородных тел лучше сразу обратиться к врачу.