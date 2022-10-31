Учёные нашли неожиданные плюсы жареного картофеля и опровергли миф о его вреде

Каждый человек как минимум раз в жизни слышал о вреде картофеля и предостережения от его переедания. Исследование учёных из Бостонского университета улучшили репутацию этого овоща. Согласно результатам, корнеплод не так опасен, как о нём говорят, пишет Eat This, Not That.

Несмотря на то что итоги были опубликованы недавно, первые данные учёные начали собирать ещё в 1971 году. В последнем исследовании приняли участие более 2,5 тысячи человек в возрасте 30 лет и старше. Специалисты оценивали пищевые привычки и здоровье участников и выясняли, как употребление картофеля может им навредить. Испытуемые ели 36% печёного, 28% жареного, 14% пюре и 9% варёного картофеля. В остальных случаях они ели другие блюда с картошкой.

"Общие результаты показали, что не было никакой связи между употреблением четырёх или более тарелок белого картофеля или сладкого картофеля — жареного или варёного", — указано в материале.

При этом анализ раскрыл неожиданные плюсы жареного картофеля, о которых никто и не подозревал. У участников, которые ели это блюдо, был меньший риск столкнуться с различными проблемами со здоровьем, если при этом они не ели красное мясо или были физически активны. В частности, они были на 24% менее склонны к развитию диабета второго типа и на 26% реже имели повышенный уровень триглицеридов — жиров, которые являются основным источником энергии для организма.