Мать рассказала о состоянии шестилетнего мальчика, которого сбил депутат на "тойоте" в Татарске

Депутат Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов, который сбил шестилетнего мальчика и скрылся с места ДТП, арестован на 11 суток. Об этом сообщили в прокуратуре области, добавив, что народный избранник вину признал.

Пострадавший ребёнок до сих пор находится в тяжёлом состоянии, его могут отправить вертолётом в Новосибирскую областную больницу для продолжения лечения. У мальчика большая рваная рана головы и подозрения на перелом седалищной кости таза, об этом телеканалу "360" рассказала мать дошкольника Светлана. Она призналась, что не понимает, как водитель мог просто уехать после ДТП.

"Изначально вообще никаких эмоций не было — лишь бы с ребёнком всё было хорошо. А сейчас отхожу и понимаю, что человек реально уехал с места", — отметила женщина.