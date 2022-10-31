Мать рассказала о состоянии шестилетнего мальчика, которого сбил депутат на "тойоте" в Татарске
Суд арестовал на 11 суток депутата Мамонтова, бросившего на месте ДТП сбитого им ребёнка
Депутат Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов, который сбил шестилетнего мальчика и скрылся с места ДТП, арестован на 11 суток. Об этом сообщили в прокуратуре области, добавив, что народный избранник вину признал.
Пострадавший ребёнок до сих пор находится в тяжёлом состоянии, его могут отправить вертолётом в Новосибирскую областную больницу для продолжения лечения. У мальчика большая рваная рана головы и подозрения на перелом седалищной кости таза, об этом телеканалу "360" рассказала мать дошкольника Светлана. Она призналась, что не понимает, как водитель мог просто уехать после ДТП.
"Изначально вообще никаких эмоций не было — лишь бы с ребёнком всё было хорошо. А сейчас отхожу и понимаю, что человек реально уехал с места", — отметила женщина.
По её словам, мальчик вовсе не гулял один, Светлана пришла с ним в гости к своей матери. Из квартиры выскочила кошка, и женщина разрешила сыну выйти на улицу и забрать животное. "Он шёл под окном нашей квартиры, и вот именно там произошёл наезд на него", — уточнила она.
Напомним, 30 октября в городе Татарске Новосибирской области водитель, выехав из-за угла, сбил шестилетнего мальчика и уехал. Сейчас ребёнок в реанимации, ему зашили рану на голове и констатировали перелом бедра. Как выяснилось, за рулём был член Совета депутатов Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов. Он будет исключён из состава партии "Единая Россия". СК завёл на него уголовное дело по статье "Оставление в опасности".