Отоларинголог предупредил о страшных последствиях частого использования капель для носа

Слишком частое использование сосудосуживающих капель для носа, помогающих при заложенности, может привести вас к хирургу. Об этом "Газете.ру" рассказал директор НИКИ оториноларингологии имени Л.И. Свержевского доктор медицинских наук Андрей Крюков.

По его словам, капли не устраняют причину симптома, лишь снимают его. При этом люди используют их слишком часто, из-за чего сосудистая стенка становится к ним толерантной, а в носовых раковинах развивается стойкое полнокровие.

"Возникает медикаментозный ринит — замкнутый круг, когда заложенность носа становится ещё более выраженной, а для облегчения дыхания требуется всё больше капель, которые усугубляют заложенность носа. Такая проблема тяжело поддаётся лечению и зачастую требует хирургического вмешательства", — добавил он.

Крюков напомнил, что при функционировании организма любое отклонение от нормы должно привлечь ваше внимание. Если заложенность носа не проходит в течение пяти-семи дней, то следует обратиться к специалисту.