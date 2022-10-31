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31 октября, 14:28

Назван алкогольный напиток, который повышает риск инсульта на 73%

Neurology: Пиво повышает риск развития геморрагического инсульта на 73%

Самым опасным алкогольным напитком оказалось пиво — оно на 73% повышает риск развития геморрагического инсульта (кровоизлияния в мозг). К такому выводу пришли учёные канадского НИИ здоровья населения. Результаты влияния алкоголя на организм публикует журнал Neurology.

В эксперименте по изучению пищевых привычек участвовали 26 тысяч человек. По данным учёных, алкоголь увеличивает риск возникновения инсульта в среднем на 50%, но этот показатель меняется в зависимости от вида спиртного.

Также выяснилось, что если раз в месяц выпить пять порций алкоголя (2,5 бокала пива, или 5 рюмок водки, или полбутылки вина), то шанс получить ишемический инсульт увеличивается на 29%, а геморрагический — на 76%. Самым опасным напитком оказалось пиво. Риск развития ишемического инсульта при его употреблении увеличивается на 21%, а геморрагического — на 73%.

При этом вино не влияет на здоровье головного мозга, но это не значит, что его можно пить в неограниченном количестве, предупредили исследователи.

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Ирина Фальке
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