Минобороны РФ объявило о завершении всех мероприятий в рамках частичной мобилизации

Все мероприятия в рамках частичной мобилизации, связанные с призывом на службу, прекращены. Об этом заявили в Минобороны России.

"Все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ граждан, пребывающих в запасе, прекращены. Подготовка и вручение повесток прекращаются", — сообщили в ведомстве.

Теперь военкоматы будут принимать только добровольцев и кандидатов для прохождения службы по контракту. Участки и штабы оповещения, пункты сбора и здания, использовавшиеся для мероприятий частичной мобилизации, возвращают в пользование по прежнему назначению.