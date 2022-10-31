Минобороны РФ объявило о завершении всех мероприятий в рамках частичной мобилизации
Все мероприятия в рамках частичной мобилизации, связанные с призывом на службу, прекращены. Об этом заявили в Минобороны России.
"Все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ граждан, пребывающих в запасе, прекращены. Подготовка и вручение повесток прекращаются", — сообщили в ведомстве.
Теперь военкоматы будут принимать только добровольцев и кандидатов для прохождения службы по контракту. Участки и штабы оповещения, пункты сбора и здания, использовавшиеся для мероприятий частичной мобилизации, возвращают в пользование по прежнему назначению.
Напомним, 28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении набора граждан в рамках частичной мобилизации. Установленное задание в 300 тысяч человек выполнено, в зону спецоперации уже отправлено 82 тысячи человек, ещё 218 тысяч призванных находятся на полигонах, где проходят подготовку. Военкоматы продолжат доукомплектование войск только за счёт приёма добровольцев и желающих служить по контракту.
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