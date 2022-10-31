"Набил по дурости": Бывшие украинские военные решили избавиться от "патриотических" татуировок

Бывшие военнослужащие ВСУ не хотят больше иметь ничего общего с украинской армией и решили избавиться от татуировок, в том числе националистического содержания или же показывающих, в каких войсках они ранее служили. Об этом пишет РИА "Новости".

Бывшие бойцы ВСУ закрашивают армейские и националистические татуировки. Видео © t.me / РИА "Новости"

Так, бывшие бойцы ВСУ начали обращаться к силовикам в одной из колоний в ДНР. По словам представителя силовых структур, с недавних пор такие просьбы стали буквально массовыми.

"Закрашивают армейские татуировки. Военная разведка, военно-воздушные силы. Это важный момент осознания, потому что армейские татуировки — это важный момент для мужчины. Насколько ВСУ смогли опуститься, что солдаты не хотят даже помнить о принадлежности", — заявил собеседник агентства.

Примечательно, что закрашивают не только военные, но и националистические татуировки. Так один из бывших военнослужащих признался, что сделал её в то время, когда был активным футбольным фанатом. Сейчас же с подобными движениями он ничего общего не хочет иметь. Другой военнослужащий рассказал о том, как набил на руку символ одного из родов войск.

"Эта наколка означает "военная разведка". Набил по глупости. Хочу от неё избавится. Нет ничего хорошего в этих татуировках. Она не нужна… Я очень рад, что её не будет", — заявил бывший военнослужащий.

Кто-то же и вовсе заметил, что с этим шагом он "начинает новую жизнь" и даже хочет теперь получить гражданство Российской Федерации.