У Украины закончилось оборудование для ремонта энергосистемы

"Мы уже, к сожалению, использовали запас оборудования, который у нас был на складах, после первых двух, скажем так, атак, которые происходили 10 октября. Какое-то количество оборудования мы смогли купить. К сожалению, стоимость оборудования, которое необходимо купить, сейчас оценивается в сотни миллионов долларов", — сказал он в эфире украинского телемарафона "Единые новости".