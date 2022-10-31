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31 октября, 14:24

У Украины закончилось оборудование для ремонта энергосистемы

ДТЭК: Мы израсходовали весь запас оборудования для восстановления энергосистемы Украины

Необходимое для восстановления энергосистемы Украины оборудование почти израсходовано, заявил исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук.

"Мы уже, к сожалению, использовали запас оборудования, который у нас был на складах, после первых двух, скажем так, атак, которые происходили 10 октября. Какое-то количество оборудования мы смогли купить. К сожалению, стоимость оборудования, которое необходимо купить, сейчас оценивается в сотни миллионов долларов", — сказал он в эфире украинского телемарафона "Единые новости".

По его словам, денег на закупку нового оборудования у Украины нет, остаётся надежда, что западные партнёры смогут его предоставить бесплатно, однако здесь есть проблемы с доставкой. При этом по состоянию на 30 октября общие убытки ДТЭК составляют сотни миллионов долларов, добавил Сухарук.

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Напомним, что российские военные регулярно наносят удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Уже в первый день таких действий несколько крупных городов остались без света и воды. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович даже заявил, что Россия нашла ключик к силам противовоздушной обороны Украины. А в Киеве объявили, что введут экстренные ограничения электроснабжения из-за повреждений.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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