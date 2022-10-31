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31 октября, 14:42

Выступающий за сербский клуб российский футболист задумался о смене гражданства

18-летний российский футболист Голдин задумался о получении гражданства Сербии

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Обложка © crvenazvezdafk.com

Российский полузащитник футбольного клуба "Црвена Звезда" из Сербии Владислав Голдин в интервью "Матч ТВ" признался, что думает о возможности сменить гражданство РФ на сербское.

"Если говорить только за себя, то задумывался о том, получится ли у меня теперь вообще поехать в сборную в случае вызова из-за сложностей с логистикой. И в том числе поэтому иногда возникает мысль получить гражданство Сербии. Это просто мысли. Но я об этом задумывался и сейчас задумываюсь. Пока не доходит до каких-то действий на этот счёт. Всё зависит от развития ситуации", — заявил Голдин.

Стоит отметить, что в детстве он занимался в академии "Спартака", однако семь лет назад переехал в Сербию, где выступает за молодёжную команду "Црвены Звезды". В прошлом сезоне Голдин стал победителем местного молодёжного чемпионата. В текущем сезоне он провёл 23 матча, в которых забил два гола.

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Артур Белкин
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