Выступающий за сербский клуб российский футболист задумался о смене гражданства
18-летний российский футболист Голдин задумался о получении гражданства Сербии
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Российский полузащитник футбольного клуба "Црвена Звезда" из Сербии Владислав Голдин в интервью "Матч ТВ" признался, что думает о возможности сменить гражданство РФ на сербское.
"Если говорить только за себя, то задумывался о том, получится ли у меня теперь вообще поехать в сборную в случае вызова из-за сложностей с логистикой. И в том числе поэтому иногда возникает мысль получить гражданство Сербии. Это просто мысли. Но я об этом задумывался и сейчас задумываюсь. Пока не доходит до каких-то действий на этот счёт. Всё зависит от развития ситуации", — заявил Голдин.
Стоит отметить, что в детстве он занимался в академии "Спартака", однако семь лет назад переехал в Сербию, где выступает за молодёжную команду "Црвены Звезды". В прошлом сезоне Голдин стал победителем местного молодёжного чемпионата. В текущем сезоне он провёл 23 матча, в которых забил два гола.
Ранее Лайф рассказывал, что нападающий сборной России по мини-футболу и португальской "Бенфики" Иван Чишкала не смог попасть в Румынию, куда его команда направилась на матч Лиги чемпионов, из-за проблем с документами.