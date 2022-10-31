Выступающий за сербский клуб российский футболист задумался о смене гражданства

"Если говорить только за себя, то задумывался о том, получится ли у меня теперь вообще поехать в сборную в случае вызова из-за сложностей с логистикой. И в том числе поэтому иногда возникает мысль получить гражданство Сербии. Это просто мысли. Но я об этом задумывался и сейчас задумываюсь. Пока не доходит до каких-то действий на этот счёт. Всё зависит от развития ситуации", — заявил Голдин.