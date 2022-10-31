Британские депутаты собрались вынести вотум недоверия премьеру Риши Сунаку

В Великобритании собираются провести вотум недоверия премьеру Риши Сунаку, который совсем недавно был назначен на пост. Как пишет Express, некоторые парламентарии-консерваторы начали составлять письма председателю руководящего комитета Консервативной партии ("Комитет 1922") Грэму Брэди и планируют направить их в ближайшее время.

"Люди выжидают, но письма будут направлены. Их уже составляют <...> Я предполагаю, что будет кризис за кризисом и письмо вслед за письмом", — заявил один из депутатов.