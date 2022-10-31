Британские депутаты собрались вынести вотум недоверия премьеру Риши Сунаку
Express: Британские депутаты готовятся попросить о вотуме недоверия Сунаку
В Великобритании собираются провести вотум недоверия премьеру Риши Сунаку, который совсем недавно был назначен на пост. Как пишет Express, некоторые парламентарии-консерваторы начали составлять письма председателю руководящего комитета Консервативной партии ("Комитет 1922") Грэму Брэди и планируют направить их в ближайшее время.
"Люди выжидают, но письма будут направлены. Их уже составляют <...> Я предполагаю, что будет кризис за кризисом и письмо вслед за письмом", — заявил один из депутатов.
Причём не исключено, что в 2023 году пройдут ещё одни выборы премьера и члена Консервативной партии. Перестановки в правительстве явно не нравятся многим политикам, говорят, что новоизбранный премьер не сдержал обещание назначить на министерские должности представителей разных течений партии.
Напомним, 20 октября Лиз Трасс заявила об уходе с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель. 25 октября король Карл III официально принял её отставку. В этот же день главой правительства стал новый лидер правящей в Великобритании Консервативной партии Риши Сунак, он встретился с монархом и получил мандат на формирование кабмина.
Getty Images / Isabel Infantes