Блогерша снялась в купальнике с ведьмовским колпаком у запретных кипарисов в Анапе и вызвала скандал

Блогер Мила Дьяченко снялась в купальнике на фоне природного памятника Анапы — кипарисов у озера Сукко и заявила в беседе с "Газетой.ru", что её очень удивила шумиха вокруг видео. Девушка подчеркнула, что проверок в отношении себя не боится, она живёт в городе уже много лет и регулярно посещает это место.

Блогерша Мила Дьяченко записала ролик на Хэллоуин на фоне кипарисов — природного памятника Анапы. Видео © t.me / chokolatellaa

"Для меня большое удивление, что именно моё видео, на котором я прохожу рядом с деревьями, не причиняя никакого вреда, вызвало такой резонанс. Проверок никаких не боюсь. Да, мы зашли за забор, но я прекрасно знаю правила поведения, по корням не лазили, деревья не беспокоили, просто сняли видео и уехали", — объяснила блогер.

Дьяченко также отметила, что не видит "ничего плохого" в том, что была одета в купальник, поскольку рядом находится пляж. Она обратилась к возмутившимся с вопросом, почему никто летом не переживает по этому поводу, когда сотни туристов ежедневно плавают в Кипарисовом озере, врезаясь в деревья, забираются на них и даже прыгают с веток.