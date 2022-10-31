В трёх ТЦ Петербурга открылись площадки с одеждой и обувью от местных дизайнеров

В трёх торговых центрах Северной столицы в рамках проекта "Петербургский дизайн" открылись площадки, на которых можно приобрести одежду, обувь и аксессуары от ста местных брендов. Среди посетителей шоурумов не только обычные горожане. Один из них — дизайнер Владимир Бухинник, который высоко оценил саму идею и лично проверил качество кроя и цену представленной продукции.

Сюжет о "Петербургском дизайне". Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Идея прекрасная, конечно, дизайнерам надо помогать. Вся беда российской моды не в том, что нет талантливых людей. Талантливых художников было много всегда. Просто произвести продукт, не только нарисовать, но выпустить коллекцию — это очень затратное мероприятие", — заявил он телеканалу "Санкт-Петербург".

Также идею оценил губернатор города Александр Беглов. Он подчеркнул, что поддержка локальных брендов стимулирует создание рабочих мест и развитие производства. Помимо возможностей для распространения своей одежды дизайнеры получают доступ к образовательным платформам, а на участие в программе свои заявки оставили уже 160 претендентов.