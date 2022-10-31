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31 октября, 15:16

Жена Карпова назвала ерундой слухи о нападении на шахматиста

Гроссмейстер и депутат Госдумы Анатолий Карпов поскользнулся и ударился головой, что и стало причиной госпитализации. Об этом kp.ru рассказали в пресс-службе шахматиста, опровергнув версию с нападением.

"Слухи не совсем верные. Нападения не было. Бытовая травма, поскользнулся на первом снегу и ударился головой. Сейчас состояние стабильное, лежит в больнице. Главное, что Анатолий Евгеньевич в порядке, негативных последствий после падения не обнаружено", — говорится в сообщении.

Жена Карпова тоже назвала ерундой версию о нападении на шахматиста. По словам Натальи, это слухи, которые начали распространять в Сети некие блогеры. Она заверила, что с её мужем не произошло ничего страшного, он просто упал. "Всё хорошо. Никто на него не нападал. И, как говорится, видите, у меня голос в порядке, значит, всё в порядке", — подытожила собеседница издания.

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Как уже писал Лайф, гроссмейстер упал днём 29 октября в Георгиевском переулке. Медики диагностировали у 71-летнего Карпова закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, кровоизлияние и перелом бедренной кости. Карпов был помещён в отделение нейрореанимации, а полиция начала проверку. В Федерации шахмат подтвердили информацию о госпитализации Карпова и исключили версию с нападением.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Татьяна Миссуми

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