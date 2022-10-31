Жена Карпова назвала ерундой слухи о нападении на шахматиста

Гроссмейстер и депутат Госдумы Анатолий Карпов поскользнулся и ударился головой, что и стало причиной госпитализации. Об этом kp.ru рассказали в пресс-службе шахматиста, опровергнув версию с нападением.

"Слухи не совсем верные. Нападения не было. Бытовая травма, поскользнулся на первом снегу и ударился головой. Сейчас состояние стабильное, лежит в больнице. Главное, что Анатолий Евгеньевич в порядке, негативных последствий после падения не обнаружено", — говорится в сообщении.

Жена Карпова тоже назвала ерундой версию о нападении на шахматиста. По словам Натальи, это слухи, которые начали распространять в Сети некие блогеры. Она заверила, что с её мужем не произошло ничего страшного, он просто упал. "Всё хорошо. Никто на него не нападал. И, как говорится, видите, у меня голос в порядке, значит, всё в порядке", — подытожила собеседница издания.