Жена Карпова назвала ерундой слухи о нападении на шахматиста
Гроссмейстер и депутат Госдумы Анатолий Карпов поскользнулся и ударился головой, что и стало причиной госпитализации. Об этом kp.ru рассказали в пресс-службе шахматиста, опровергнув версию с нападением.
"Слухи не совсем верные. Нападения не было. Бытовая травма, поскользнулся на первом снегу и ударился головой. Сейчас состояние стабильное, лежит в больнице. Главное, что Анатолий Евгеньевич в порядке, негативных последствий после падения не обнаружено", — говорится в сообщении.
Жена Карпова тоже назвала ерундой версию о нападении на шахматиста. По словам Натальи, это слухи, которые начали распространять в Сети некие блогеры. Она заверила, что с её мужем не произошло ничего страшного, он просто упал. "Всё хорошо. Никто на него не нападал. И, как говорится, видите, у меня голос в порядке, значит, всё в порядке", — подытожила собеседница издания.
Как уже писал Лайф, гроссмейстер упал днём 29 октября в Георгиевском переулке. Медики диагностировали у 71-летнего Карпова закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, кровоизлияние и перелом бедренной кости. Карпов был помещён в отделение нейрореанимации, а полиция начала проверку. В Федерации шахмат подтвердили информацию о госпитализации Карпова и исключили версию с нападением.
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ТАСС / Сергей Фадеичев