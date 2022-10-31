Лайф публикует видео последствий обстрела Донецка со стороны ВСУ

В распоряжении Лайфа оказались кадры с последствиями обстрела жилого дома на улице Щорса в Донецке со стороны ВСУ. На них видно, что в результате удара в здании выбило стёкла, повреждены балконы и фасад.

Жительница Донецка рассказала об ударах ВСУ по жилым домам. Видео © LIFE

Перед самим входом лежит груда обломков, отлетевших от дома после прилёта. По словам местной жительницы, на момент взрыва ей показалось, что удар ВСУ пришёлся по соседней улице. Сам же украинский снаряд, предположительно, разорвался в воздухе.

"Я на кухне была. Слышала, ну нас тряхануло, а потом ещё было четыре прилёта <...> Мы думали, что это где-то на [улице] Розы Люксембург упало", — говорит женщина.